За домогательства и клевету: против продюсера Вайнштейна подали первый иск

Американская актриса Эшли Джадд, одной из первых заявившая о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, подала на него в суд за распространение порочащих сведений и сексуальные посягательства.

Как утверждает актриса, Вайнштейн отомстил ей за отказ вступить с ним в интимную связь, негативно охарактеризовав ее режиссеру трилогии "Властелин колец", в результате Джадд потеряла возможность сыграть роль в фильме.

Как говорится в исковом заявлении актрисы, "неправомерное и возмутительное поведение" Вайншейна не просто лишило Джадд возможности сыграть заметную роль в этой картине, но имело "разрушительный эффект" для всей ее карьеры.

Питер Джексон, режиссер "Властелина колец", подтвердил, что исключил Джадд из списка претенденток на роль в своей киноэпопее, получив от Вайнштейна недостоверную информацию об актрисе.

Впервые Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в октябре 2017 года. Журналисты выяснили, что продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. Позднее с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин.

Его уже исключили из Американской киноакадемии и других организаций; кинокомпания братьев Вайнштейн объявила о своем банкротстве.