Грызлов: власти Украины делают ставку на силовое решение конфликта

Власти Украины в очередной раз сделали ставку на решение конфликта в Донбассе силовым путем, план политического урегулирования у Киева отсутствует. Об этом заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Вопрос, по словам Бориса Грызлова, не в форматах применения киевскими властями вооруженных сил, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта.

"Основная проблема — отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию", — сказал Борис Грызлов, комментируя изменение формата силовой операции на юго-востоке страны.

По его мнению, слова президента Украины о начале военной операции вызовут дополнительную тревогу у жителей Донбасса и будут способствовать дальнейшему отталкиванию Донецка и Луганска от Украины.

В связи с этим Россия воспринимает риторику Киева как деструктивную. "Эта риторика нацелена на внутреннее потребление, причем на потребление очень узкими националистическими слоями украинского общества, в сильнейшую зависимость от которых, к сожалению, попало нынешнее украинское руководство", — сказал он.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале операции объединенных сил. Это призвано предоставить командованию вооруженных сил дополнительные полномочия и контроль.

После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Украины не смогли получить поддержку всех жителей страны — Донбасс выступил против курса на разрыв отношений с Россией.

Впервые о намерении начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года заявил исполнявший тогда обязанности президента страны Александр Турчинов. Для подавления этого протеста в регион была отправлена армия и формирования украинских националистов, сообщает ТАСС.