Мессенджер Viber после сбоев восстановил работу в России

Представители Viber сообщили, что после сбоев на территории России работу мессенджера удалось полностью восстановить.

Работа Viber в России восстановлена благодаря усилиям наших инженеров и пользователей. Несмотря на проблемы с подключением к сети интернет в России, наши пользователи вновь могут свободно обмениваться сообщениями и совершать звонки друзьям и близким. — Viber (@Viber) 30 апреля 2018 г.

В сообщении на официальном сайте компании отмечается, что проблемы с работой мессенджера начались после блокировок Роскомнадзора другой программы для обмена сообщениями Telegram. Перебои в работе Viber были связаны с отсутствием подключения к серверам нескольких российских провайдеров.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. В ходе исполнения решения суда под удар попали IP-адреса подсетей Amazon и Google, которые использует мессенджер. В реестр запрещенных сайтов внесли и несколько IP-адресов "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассников". 30 апреля в Москве согласованное шествие в поддержу Telegram.