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1 мая 201812:58

Мессенджер Viber после сбоев восстановил работу в России

EPA

Представители Viber сообщили, что после сбоев на территории России работу мессенджера удалось полностью восстановить.

В сообщении на официальном сайте компании отмечается, что проблемы с работой мессенджера начались после блокировок Роскомнадзора другой программы для обмена сообщениями Telegram. Перебои в работе Viber были связаны с отсутствием подключения к серверам нескольких российских провайдеров.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. В ходе исполнения решения суда под удар попали IP-адреса подсетей Amazon и Google, которые использует мессенджер. В реестр запрещенных сайтов внесли и несколько IP-адресов "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассников". 30 апреля в Москве согласованное шествие в поддержу Telegram.

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