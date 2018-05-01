В лондонский "Арсенал" сватают помощника Клоппа Бувача

Слухи вокруг смены главного тренера в лондонском футбольном клубе "Арсенал" продолжают нарастать, словно снежный ком. После того, как Арсен Венгер объявил о своей грядущей отставке, журналисты все активнее ищут кандидата ему на замену.

Очередным потенциальным сменщиком Венгера стал ассистент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Желько Бувач. Как сообщает боснийское издание Pravdabl, 56-летний специалист, который работает рядом с Клоппом на протяжении более 17 лет, готов начать самостоятельную карьеру и "Арсенал" обратил на него свой взгляд.

При этом руководство "Ливерпуля" и сам Клопп настаивают, что Бувач не покинет мерсисайдский клуб, а разговоры о том, что он пропускает остаток сезона, связаны с личными причинами боснийца. Но земляки Бувача сообщают, что он уже договорился обо всем с "канонирами" из столицы Англии.