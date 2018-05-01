В московской полиции заявили, что метроманьяка не существует

УВД на Московском метрополитене опровергло информацию ряда СМИ о том, что в столичной подземке якобы орудует маньяк, который изнасиловал женщин на станциях "Свиблово" и "Сокольники", и его разыскивают правоохранители.

В частности, телеграм-канал "112" писал, что в позднее время маньяк подсаживался в вагон к женщинам и запирал его специальным ключом.

Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил радиостанции "Говорит Москва", что данная информация не соответствует действительности.