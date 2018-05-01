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1 мая 201816:08

Опубликовано видео страшного ДТП с погибшими на трассе Москва - Петербург

ВКонтакте/Артур Богдасаров

Во вторник, 1 мая, на трассе М-10 "Россия" неподалеку от деревни Трегубово Чудовского района Новгородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек.

 

Водитель грузовика Mercedes по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения на участке, где проводились ремонтные работы.

Первым под удар попал автомобиль Ford Kuga. По данным полиции, женщина, находившаяся за рулем кроссовера, получила тяжелые травмы, ее пассажиры – трехлетний ребенок и мужчина, скончались на месте аварии.

После этого фура врезалась в Range Rover, водитель которого госпитализирован с переломом ноги.

Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что из-за ДТП образовались существенные пробки.

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