Сербовцев задержали за попытку срыва выставки в Сахаровском центре
В Сахаровском центре в Москве задержана группа граждан, пытавшихся помешать проведению выставки "Муза непокорных". Как рассказал "Интерфаксу" лидер националистического движения SERB Игорь Бекетов, пятеро задержанных — активисты, еще трое — "просто люди, которые откликнулись на объявление, они не наши активисты".
Глава выступающего соорганизатором выставки движения "За права человека" Лев Пономарев сообщил о восстановлении ее работы, отметив хорошую работу полиции. Открытие выставки, по его словам, было задержано примерно на два часа.
"Сейчас все идет, как было запланировано, выступают поэты. Около входа стоит наряд полиции, который согласованно с организаторами акции пускает тех, кого мы считаем возможным пустить, — рассказал Пономарев. — Небольшая группа оппонентов стоит у входа, но она не блокирует вход. В этом смысле полиция сработала профессионально, она убрала толпу, насилия не допустили".
VI Ежегодный международный фестиваль "Муза непокорных" проходит 1 мая в Сахаровском центре. Организаторы фестиваля — гражданское движение "Сопротивление", "Союз защитников Белого дома в Августе 91", "Движение 14%" при поддержке движения "За права человека" и "Свободной школы Сопротивления".
Игорь Бекетов рассказал, что утром около сотни человек, в том числе активистов SERB ("Добровольцы Донбасса") заблокировали вход на выставку из-за недовольства тем, что там будет выставлять свои фотоработы Сергей Захаров. Позже на место прибыла полиция, оттеснила от входа ее противников, "задержала тех, кто был особенно недоволен", и доставила в ОВД "Якиманка". Там решается вопрос о составлении на них протоколов, рассказал Бекетов.
Активисты SERB не первый раз пытаются мешать проведению культурных мероприятий. В декабре 2017 года они два раза пытались сорвать сеансы показа фильма "Полет пули" Беаты Бубенец на фестивале документального кино "Артдокфест". Фильм повествует о действиях украинских националистических вооруженных формирований в Донбассе в 2014-2015 годах. Также сербовцы пытались сорвать выставку фотографа Джока Стерджеса "Без смущения" в столичном Центре фотографии имени братьев Люмьер.
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