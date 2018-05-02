Министерство финансов США дает еще месяц на продажу активов En+, Rusal и GAZ Group

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки продлило срок, отведенный инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, Gaz и En+ до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая. Об этом говорится в сообщении министерства.

Минфин США выпустил лицензию 13А, дающую на избавление от активов GAZ Group, EN+ Group PLC и United Company Rusal PLC срок до 6 июня текущего года.

Также новая лицензия 12В до 5 июня продлевает разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", "Газпром бурение", группы "Ренова", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, B-Finance и SC EuroSibEnergo. Все эти компании попали под санкции Соединенных Штатов по Украине, напоминает РИА Новости.