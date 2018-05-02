Доктор Борнстейн: Трамп лично сочинил справку о своем здоровье в 2016 году

В 2016 году в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп лично надиктовал справку о превосходном состоянии своего здоровья. Такое заявление сделал тогдашний врач Трампа Харольд Борнстейн.

Как заявил Борнстейн в интервью телеканалу CNN, он не писал этого письма, Трамп сам надиктовал текст.

В свое время справка о здоровье Дональда Трампа за подписью Борнстейна вызвала насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона, напоминает РИА Новости. В документе, в частности, сообщалось, что Трамп исключительно вынослив и силен, а также что он будет самым здоровым человеком, когда-либо избираемым президентом США.

Также Борнстейн сообщил, что личный телохранитель Трампа позднее отнял у него документы о здоровье Трампа, ограбив его офис. На брифинге, состоявшемся 1 мая, пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.