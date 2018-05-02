В США состоялась премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

Россия будет защищать правду о событиях Второй мировой войны и не допустит попыток переписать историю. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов на премьерном для Штатов показе фильма "Собибор". Его презентация состоялась в посольстве в Вашингтоне.

Дипломат отметил, как важно чтить память миллионов погибших и не допустить повторения трагедии. Также Антонов поблагодарил режиссера и исполнителя главной роли Константина Хабенского и американо-российский Фонд культурного сотрудничества за проведение мероприятия, передает "Россия 24".

Сюжет фильма разворачивается в нацистском лагере смерти "Собибор". Оказавшийся в плену советский лейтенант Александр Печерский сумел организовать там восстание узников. Оно стало единственным успешным в нацистских концлагерях за все годы Второй мировой. На днях российское посольство собирается организовать показ ленты для американских студентов.