Трагедия в одесском Доме профсоюзов: за смерть людей не ответил никто

Четыре года назад в Доме профсоюзов Одессы произошла трагедия. На месте гибели людей пройдут акции памяти. Жертв пожара будут вспоминать и в Европе. В США акции пройдут у посольства Украины в Вашингтоне, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, Миннеаполисе, Олбани, Ричмонде и Блэксберге, передает телеканал "Россия 24".

Пожар в Доме профсоюзов унес, по официальным данным, жизни 48 человек. Пытавшихся спастись из горящего здания боевики Майдана расстреливали или забивали насмерть.

Милиция при этом практически бездействовала. Пожарных и кареты скорой помощи к горящему зданию радикалы не подпускали. По официальной версии киевских властей, активисты Антимайдана "сами себя сожгли".