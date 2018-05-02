Суд отклонил иск "Нафтогаза", ущемляющий права "Газпрома"

Общий суд Евросоюза отклонил иск украинского "Нафтогаза" против Еврокомиссии. Компания требовала отменить решение, которое расширило доступ "Газпрома" к газопроводу Opal. В распоряжении, которое опубликовано в базе документов ЕС, говорится, что "ходатайство отклоняется как неприемлемое", сообщает РИА Новости.

Договоренность между "Газпромом" и Еврокомиссией была достигнута в октябре 2016 года. С декабря "Газпром" начал наращивать загрузку OPAL, покупая мощности на аукционах.

В конце 2016 года компания PGNiG Supply&Trading , занимающаяся поставками энергоресурсов, и польское правительство обратились в суд с исками отменить решение Еврокомиссии. В прошлом году "Нафтогаз" подал в иск против Еврокомиссии с требованием отменить решение, по которому "Газпром" мог увеличить использование мощностей Opal и объемы прокачки по "Северному потоку". По мнению Украины, Еврокомиссия не имела полномочий принимать такое решение. В "Нафтогазе" заявили, что решение было принято без консультаций с Киевом, и, таким образом, оно нарушает договоренности Украины и Европы.