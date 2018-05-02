Меркель хочет сохранить Украину как транзитера газа

Евросоюзу необходимо продумать "разумные долгосрочные структуры", предусматривающие сохранение Украины как страны-транзитера газа в системе энергоснабжения ЕС. Такое "единое мнение" Германии и Словакии высказала в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции со словацким премьер-министром Петером Пеллегрини.

На переговорах бундесканцлера со словацким коллегой обсуждались, в частности, проект "Северный поток — 2" и "стратегическая роль Украины как транзитера газа". Ангела Меркель также заверила, что поддерживает усилия заместителя главы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича по решению проблемы газового транзита через Украину.

Меркель также сообщила, что Евросоюз считает неоправданными все требования США о введении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из стран ЕС. По ее словам, государства Евросоюза хотят добиться для себя бессрочного исключения из списка стран, в отношении которых США ввели эти пошлины.

В ЕС сейчас обсуждают возможные дальнейшие действия в свете решения американского президента Дональда Трампа отложить до 1 июня решение вопроса о вводе пошлин на импортируемые в США металлы из Евросоюза и ряда других государств, в том числе Канады и Мексики. Изначально предполагалось, что пошлины начнут действовать для ЕС с 1 мая.

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Газопровод из двух ниток пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Единственный акционер компании Nord Stream 2 AG — российский "Газпром". Его европейские партнеры по проекту — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.