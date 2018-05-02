Борцы Сергей Емелин и Артем Сурков выиграли золото чемпионата Европы

В Каспийске продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал чемпионом в весовой категории до 60 кг. Следом за ним золотую медаль в весе до 67 кг выиграл Артем Сурков.

В финале Сергей Емелин одержал победу над азербайджанцем Мурадом Маммадовым со счетом 6:5. Бронзовые медали достались итальянцу Джакопо Сандрону и грузину Дато Чхартишвили. 22-летний Сергей Емелин представляет республику Мордовия. В прошлом году молодой борец из Рузаевки стал чемпионом мира среди юниоров.

24-летний Артем Сурков в решающем поединке одержал чистую победу над грузином Шмаги Болквадзе. Артем в третий раз стал чемпионом континента. Третье место разделили Карен Асланян из Армении и Энес Басар из Турции.