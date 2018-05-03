Китай разместил ракетные комплексы на спорных островах

На расположенных в Южно-Китайском море спорных островах архипелага Наньша Китай тайно разместил зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты.

По данным американской разведки, боевые системы были развернуты в течение последнего месяца на трех рифах — Саби-риф, Мисчиф и Файери-Кросс, сообщает РИА Новости. Ранее поступала информация, что Китай разместил на спорных островах оборудование радиоэлектронной борьбы, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.

У Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин существуют разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что Китай строит искусственные острова, размещает на них военные объекты и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. В КНР эти обвинения отвергают.