"Тампа-Бэй" вышла вперед в серии с "Бостоном" благодаря 28 сейвам Василевского

В Национальной хоккейной лиге продолжаются четвертьфинальные поединки Кубка Стэнли. В Восточной конференции "Тампа-Бэй Лайтнинг" в третьем матче серии одержал победу над "Бостон Брюинз" со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос, а Ондржей Палат оформил дубль. Единственный гол у бостонцев забил Патрис Бержерон. Отметим, что российский нападающий "молний" Никита Кучеров провел на льду 18 минут 10 секунд, за которые он нанес четыре броска по воротам соперника, однако набранными очками в матче так и не отметился. Еще один россиянин Михаил Сергачев сыграл 8 минут 25 секунд, отметившись одним броском. Полный матч провел российский вратарь Андрей Василевский. За 60 минут матча голкипер отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Победа на выезде позволила "Тампе" выйти вперед в противостоянии – 2:1. Четвертая игра серии состоится в Бостоне 5 мая.