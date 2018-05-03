National Interest: Су-27 - лучший советский боец "холодной войны"

Российские истребители Су-27 пугают НАТО. Сообщает об этом издание National Interest. Автор подчеркивает, что возможности боевого самолета огромны. Он разрабатывался с учетом возможностей американского F-15 и превосходит его в скорости, маневренности и вооружении.

В статье также отдали должное советским машинам Миг-15, Миг-21, Миг-29, но именно Су-27 назван "лучшим советским бойцом холодной войны" и самой совершенной моделью истребителя в мире, сообщает телеканал "Россия 24".