Число жертв крушения транспортника C-130 в США возросло до 9

По уточненным данным, на борту потерпевшего крушение в американском штате Джорджия военно-транспортного самолета С-130 Hercules находились девять человек, никто из них не выжил. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Как сообщалось, вскоре после взлета самолет упал на автомагистраль, и то, что в этот момент на трассе не было автомобилей, представитель местной полиции назвал чудом, сообщает РИА Новости.

Разбившийся Hercules совершал перелет на базу ВВС Дэвис-Монтан в штате Аризона, он был приписан к авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Самолет был построен 60 лет назад. "Самолеты, которыми мы располагаем в Пуэрто-Рико — и это не новость — самые старые во всей нацгвардии", — признал генерал-адъютант Национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабело Ривьера. По его данным, всего в распоряжении пуэрториканский нацгвардии пять самолетов этого типа, и два из них не используются из-за необходимости проведения ремонта, передает "Интерфакс".

Военно-транспортный самолет С-130 Hercules – основной тактический транспортный самолетом как ВВС США, так и многих других стран мира. Его грузоподъемность около 20 тонн, в зависимости от модификации, на борт может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. С-130 предназначен для тактических перевозок, десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники. От вмещает более 90 солдат или около 60 парашютистов.