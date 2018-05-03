Станислав Черчесов объявит состав на чемпионат мира до 14 мая

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда он объявит расширенную заявку на предстоящий чемпионат мира в России. По его словам, список будет включать в себя порядка 35 футболистов.

"Расширенную заявку из 35 футболистов официально мы должны предоставить 14-15 мая, но мы это сделаем даже пораньше, – приводит слова наставника Russia Today. – Есть еще пара травмированных игроков и необходимо понять степень их готовности. Предварительно, думаю, что объявим состав накануне последнего тура чемпионата России".

"Возможно, мы огласим сразу два списка – помимо расширенного еще и просто вызванных на сбор футболистов. Расширенная заявка нужна для Международной федерации футбола (ФИФА), а нам для возможности приглашать из него футболистов в случае травм".

Напомним, что сборная России накануне чемпионата мира проведет два товарищеских поединка – 30 мая подопечные Черчесова сыграют со сборной Австрии, а 5 июня – с Турцией. На мировом первенстве россияне в рамках группы А проведут встречи с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).