Глава Минкомсвязи: Viber может постичь судьба Telegram

Если у ФСБ возникнут проблемы с получением от Viber ключей шифрования, спецслужба может обратиться в суд. Таким образом, по словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, в отношении данного мессенджера может быть принято решение, аналогичное решению по Telegram.

На просьбу прокомментировать решение суда о блокировке мессенджера Telegram Никифоров ответил, что оно в комментариях не нуждается, а в ответ на замечание, что это решение пока выполняется "с переменным успехом", заметил: "Если оно выполняется с переменным успехом, то есть ответственные должностные лица, которые отвечают за эту работу".

Как напоминает "Интерфакс" 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. На следующий день адвокаты мессенджера обжаловали блокировку. Несмотря на усилия заблокировать мессенджер, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.

По данным РИА Новости, Роскомнадзор пытается ограничить доступ к приложению на территории РФ, блокируя IP-адреса, которые мессенджер использует для своей работы и обхода блокировок, однако во время этой работы блокируются сторонние ресурсы и сервисы. В частности, за последнее время о сбоях в работе сообщили пользователи сервисов Google, Amazon, Microsoft, а также такие компании, как "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники".