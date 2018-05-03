Китайцы предлагают Иньесте выгодный контракт

Испанский полузащитник Андрес Иньеста, простившийся с "Барселоной", продолжит карьеру в Китае. 33-летний футболист близок к заключению контракта с клубом "Чунцинь Лифань".

Китайцы готовы предложить Иньесте очень выгодный контракт, согласно которому он заработает за три года 81 миллион евро. Согласно информации "Спорт-Экспресс", Иньеста будет получать три раза больше, чем в "Барселоне". Кроме того, Андрес станет третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира после Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара ("Пари Сен-Жермен").

Андрес Иньеста отыграл 16 лет за "Барселону", с которой выиграл почти все трофеи, существующие в клубном футболе. В составе сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и дважды стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.