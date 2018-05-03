Тема:

Материаловедение и новые материалы 1 час назад

Новости Наука

3 мая 201812:24 Евгения Ефимова

Создан полимер, который можно перерабатывать многократно

Новый полимер столь же универсален, что и "классический" пластик.
Фото Bill Cotton/Colorado State University.

Пластмассы в массы: сегодня этот дешёвый, лёгкий и "долгоживущий" материал используют всюду. Правда, хрупкие полимерные изделия, как правило, долго живут не в домах людей, а на мусорных свалках. И сегодня экологи всерьёз заявляют о глобальной угрозе, вызванной чрезмерным использованием пластика. Одно неприятное открытие следует за другим. Не так давно авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали об очередном: огромное количество микропластика обнаружили в арктических льдах.

Куда же девается пластик, из которого сегодня делают пакеты, бутылки, стаканчики и стулья? Его поедают. Сегодня микроскопические частицы полимерных изделий находят внутри огромного числа организмов. Те же рыбы подсели на него как на фастфуд. И если, пролистывая этот материал, кто-то из наших читателей всё ещё сомневается, что пластик уже в его пищевой цепи, то в этой статье их ждёт разочарование.

Значит ли это, что в скором времени каждый человек превратится в пластикового "киборга"? Химики из Университета Колорадо обнадёживают: мир стал на один шаг ближе к созданию безотходного и устойчивого материала, который однажды сможет конкурировать с пластмассами. Учёные из США разработали полимер, обладающий всеми "удобными" характеристиками, которые мы так ценим в пластике. При этом его можно легко разрушить, а затем переработать.

Для начала напомним, что полимеры – это широкий класс материалов, в составе которых присутствуют длинные цепи химически связанных повторяющихся молекулярных единиц – мономеров. Синтетические (не природные) полимеры включают пластик, волокна, различные покрытия и многие другие коммерческие продукты.

Новый полимер разработан для такого же универсального использования, что и пластик: он лёгкий, термостойкий, прочный и долговечный. Разница лишь в том, что его перерабатывать гораздо легче, чем те вещества, которые входят в состав обыкновенной пластмассы. Напомним, что для разрушения этих цепей мономеров часто требуются токсичные химикаты или трудоёмкие процессы.

Специалисты отмечают, новый материал достаточно лёгок в производстве. Его мономеры можно полимеризовать (то есть соединить в цепи) при комнатной температуре в течение нескольких минут с небольшим количеством катализатора и без использования растворителей.

Но самое важное преимущество – его можно легко перерабатывать. Он достаточно легко разрушается до мономерного состояния благодаря мягкой реакции с использованием катализатора. Затем его можно повторно полимеризовать без предварительной очистки.

Разработка нового материала основана на предыдущей работе учёных, которые намеривались создать перерабатываемый полимер. Новая версия произведена по улучшенному "рецепту".

Например, более ранняя версия полимера была достаточно мягкой, обладала низкой термостойкостью и молекулярной массой. Полимер с худшими свойствами также должен был производиться в чрезвычайно холодных условиях. Все эти проблемы, как сообщается, были устранены в новой работе.

Исследователи надеются, что новый полимер и процессы его переработки смогут в один прекрасный день помочь сократить количество мусора, который попадает на свалки на земле, а затем отправляется в путешествие по океану.

Пока же группа учёных Университета Колорадо планирует изучить другие способы синтеза этого вида материала и способы расширения перерабатывающей инфраструктуры.

"Полимеры могут быть химически переработаны и повторно использованы бесконечное число раз. Мы мечтаем увидеть химическую технологию переработки полимера, которая была бы реализована на рынке", — говорит ведущий автор исследования Юджин Чэнь (Eugene Chen).

Описание нового полимера представлено в научном издании Science.

Ранее мы рассказывали о создании "масляного" полимер, который очистит планету от загрязнений, содержащих ртуть.

Ранее по теме

Сейчас

13:35

Ветераны ВОВ будут получать 10 тысяч ежегодно

11:19

Российский истребитель упал в Средиземное море. Пилоты погибли

11:06

Центр Москвы перекроют из-за очередной репетиции парада

10:52

На руднике "Соликамск-2" возникла новая опасная воронка

09:26

Глава Минкомсвязи не исключает блокировки Viber

08:12

Взрыв на севере Лондона: пострадали 30 человек

07:39

Дональд Трамп оплатил молчание порнозвезды

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Российский истребитель упал в Средиземное море. Пилоты погибли

Российский истребитель упал в Средиземное море. Пилоты погибли

2 часа назад
40 дней: Патриарх встретится с родственниками сгоревших в "Зимней вишне"

40 дней: Патриарх встретится с родственниками сгоревших в "Зимней вишне"

1 час назад
Госкомитет по туризму Армении: часть прилетающих в Звартноц присоединяется к демонстрантам

Госкомитет по туризму Армении: часть прилетающих в Звартноц присоединяется к демонстрантам

1 час назад
25 х 32 метра: на руднике "Соликамск-2" возникла новая опасная воронка

25 х 32 метра: на руднике "Соликамск-2" возникла новая опасная воронка

2 часа назад
Глава Минкомсвязи: Viber может постичь судьба Telegram

Глава Минкомсвязи: Viber может постичь судьба Telegram

4 часа назад
Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, пытавшегося снять его жену. Видео

Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, пытавшегося снять его жену. Видео

2 часа назад
7 самых дорогих бракосочетаний в истории

7 самых дорогих бракосочетаний в истории

1 час назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Слишком много говорить по мобильному телефону все же вредно (или нет)

Слишком много говорить по мобильному телефону все же вредно (или нет)

3 часа назад
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Фильм Хабенского "Собибор" выходит на экраны российских кинотеатров

Фильм Хабенского "Собибор" выходит на экраны российских кинотеатров

7 часов назад
10 советов доктора Беленкова: что такое нормальное давление и как жить с гипертонией

10 советов доктора Беленкова: что такое нормальное давление и как жить с гипертонией

58 минут назад
16
Медвежонок встал на защиту матери от преследовавших водителей

Медвежонок встал на защиту матери от преследовавших водителей

1 час назад
LG представила новый смартфон-флагман G7 ThinQ

LG представила новый смартфон-флагман G7 ThinQ

1 час назад
ABBA вместо себя отправит на гастроли свои голограммы

ABBA вместо себя отправит на гастроли свои голограммы

1 час назад
Июль в Москве закончится в субботу

Июль в Москве закончится в субботу

1 час назад
Ветерана АТО ударили ножом и пытались добить молотком в Киеве

Ветерана АТО ударили ножом и пытались добить молотком в Киеве

1 час назад
Андрей Малахов обеспечил забытой певице счастливую старость

Андрей Малахов обеспечил забытой певице счастливую старость

1 час назад
Пол-Москвы перекроют из-за очередной репетиции парада

Пол-Москвы перекроют из-за очередной репетиции парада

2 часа назад
В России назвали самые популярные автомобили для такси

В России назвали самые популярные автомобили для такси

2 часа назад
Момент крушения американского "Геркулеса" попал на видео

Момент крушения американского "Геркулеса" попал на видео

2 часа назад
Созданы контактные линзы, которые помогут дальтоникам различать цвета

Созданы контактные линзы, которые помогут дальтоникам различать цвета

2 часа назад
Налоговики опровергли сведения о 4-рублевой задолженности Дурова

Налоговики опровергли сведения о 4-рублевой задолженности Дурова

3 часа назад
10 самых похожих на человека роботов

10 самых похожих на человека роботов

3 часа назад
Ностальгия и патриотизм: 10 идеальных игр на майские праздники

Ностальгия и патриотизм: 10 идеальных игр на майские праздники

3 часа назад
Умерла студентка, выпавшая с четвертого этажа здания МГИМО

Умерла студентка, выпавшая с четвертого этажа здания МГИМО

3 часа назад
Новая BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости

Новая BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости

3 часа назад
Самолет Минобороны Литвы не смог взлететь из-за сломанного шасси

Самолет Минобороны Литвы не смог взлететь из-за сломанного шасси

4 часа назад
Без ремонта дешевле: в Подмосковье нет спроса на квартиры с отделкой

Без ремонта дешевле: в Подмосковье нет спроса на квартиры с отделкой

4 часа назад
Вести.net: Facebook представит сервис онлайн-знакомств

Вести.net: Facebook представит сервис онлайн-знакомств

4 часа назад
Русский след: 17 зарубежных мультфильмов, созданных при участии наших соотечественников

Русский след: 17 зарубежных мультфильмов, созданных при участии наших соотечественников

4 часа назад
В Кирове умерла одна из сестер, упавших с 9-го этажа

В Кирове умерла одна из сестер, упавших с 9-го этажа

4 часа назад
В Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой

В Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой

4 часа назад
40 дней трагедии: Патриарх отслужит панихиду в Кемерове

40 дней трагедии: Патриарх отслужит панихиду в Кемерове

4 часа назад
Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: пострадали 30 человек

Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: пострадали 30 человек

5 часов назад
Мэр Ижевска ушел в отставку

Мэр Ижевска ушел в отставку

5 часов назад
Северная Корея начинает демонтаж ядерного полигона

Северная Корея начинает демонтаж ядерного полигона

6 часов назад
Дональд Трамп оплатил молчание порнозвезды

Дональд Трамп оплатил молчание порнозвезды

6 часов назад
Число жертв крушения транспортника C-130 в США возросло до 9

Число жертв крушения транспортника C-130 в США возросло до 9

7 часов назад
National Interest: Су-27 - лучший советский боец "холодной войны"

National Interest: Су-27 - лучший советский боец "холодной войны"

7 часов назад
Участники "приморской банды" приговорены к длительным срокам заключения

Участники "приморской банды" приговорены к длительным срокам заключения

8 часов назад
Китай разместил ракетные комплексы на спорных островах

Китай разместил ракетные комплексы на спорных островах

9 часов назад
Работу пассажирского транспорта Владивостока парализовал циклон

Работу пассажирского транспорта Владивостока парализовал циклон

9 часов назад
Tesla продолжает нести убытки

Tesla продолжает нести убытки

9 часов назад
"Шпигель": натовские истребители "Еврофайтер" непригодны для войны

"Шпигель": натовские истребители "Еврофайтер" непригодны для войны

12 часов назад
Мир помнит одесскую бойню: во многих странах прошли акции памяти 2 мая

Мир помнит одесскую бойню: во многих странах прошли акции памяти 2 мая

14 часов назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

15 часов назад
Вадима Мулермана похоронят в Харькове

Вадима Мулермана похоронят в Харькове

18 часов назад
Сражение за последний район Дамаска. Эксклюзив Евгения Поддубного

Сражение за последний район Дамаска. Эксклюзив Евгения Поддубного

19 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20