Расходы на оборону снижаются, но не на 20%, заявил Песков

Россия действительно снижает траты на оборону. Это связано с тем, что массовое перевооружение армии заканчивается. Однако информация, будто в прошлом году военные расходы упали сразу на 20%, не соответствует действительности, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее некоторые СМИ распространили данные Стокгольмского института проблем мира, или SIPRI, что Россия впервые за 19 лет сокращает оборонный бюджет на 20%. В 2017 году он составил 66 миллиардов долларов, то есть почти на 14 миллиардов меньше, чем в 2016 году.

Впрочем, о постепенном снижении расходов на оборону известно уже давно. Об этом заявляли и Владимир Путин, и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Программа модернизации российской армии предполагает, что к 2020 году отечественные военные перевооружаться на 70%. Сейчас доля новой техники и экипировки в войсках составляет около 60%.