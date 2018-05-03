Алексей Сорокин: реализована большая часть билетов на чемпионат мира

На проходящем в Сочи заседании наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин рассказал о реализации билетов на матчи чемпионата мира. Сорокин рассказал, что продано 89% билетов на матчи.

"Что касается билетов, то продажи идут весьма успешно, на сегодняшний день продано 2 миллиона 374 тысячи билетов, а это 89% от всех билетов. 46% — российские болельщики и 54% — зарубежные болельщики. Лидерами являются США, Германия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина", — сказал Сорокин в эфире канала "Россия-2;".

Сорокин также сообщил, что до начала первенства представители сборных-участниц чемпионата мира по футболу в России до старта турнира проведут еще 15 визитов на стадионы. " Оргкомитет под руководством Аркадия Дворковича будет осуществлять проведение турнира посредством региональных центров. С 15 мая мы выйдем на ежедневные совещания. Оргкомитет принимает стадионы. Первыми будут "Лужники", а к 2 июня мы зайдем уже на все стадионы. В целом оргкомитет организовал 182 (визита), а больше всех посещали следующие команды: Германия, Англия, Португалия. Команды еще продолжают посещать, и будет еще около 15 визитов до чемпионата мира",

Алексей Сорокин сказал, что первым, кто приедет в Россию на чемпионат мира, будет сборная Ирана. Иранцы прибудут в нашу страну 5 июня. "Нас посещали представители многих команд", Очень часто в России бывали Германия, Англия, Португалия. Мы организовали много визитов. Все команды сопровождаются сотрудниками оргкомитета. Первая сборная, которая заедет в Россию – Иран, это случится 5 июня. Последние сборные прибудут 13 июня".