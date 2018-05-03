В КБР завели уголовное дело из-за смерти ребенка в канализационном люке

В Кабардино-Балкарии следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в селении Заречное Прохладненского района республики.

По данным следствия, местная жительница селения выпустила ребенка погулять возле дома с соседскими детьми, а сама в это время убиралась в доме.

Спустя непродолжительное время женщина вышла посмотреть, что делает ребенок, но не обнаружила его. В течение трех часов в тот день были организованы его поиски.

Соседи обнаружили тело ребенка за домом — в открытом канализационном люке, заполненном сточными водами.

Ребенок погиб от утопления, сообщает республиканское управление КБР. Следствием устанавливаются все обстоятельства, приведшие к гибели малолетнего. В частности, будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание канализационных систем. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".