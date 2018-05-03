НАСА одобрило проект 30-метрового космического телескопа с самосборкой
Космическое агентство NASA выделило средства на первый этап проектирования космического телескопа с диаметром зеркала около 30 метров. Но самое интересное даже не исполинский размер аппарата: планируется, что части телескопа будут запущены на разных ракетах и самостоятельно соберутся на орбите в единое целое.
Многие эксперты считают, что "Хаббл" – не только первый, но и последний большой орбитальный оптический телескоп. Дело в том, что со времён Галилея главным врагом наземной астрономии были мелкие движения атмосферного воздуха, не позволявшие получить изображение в тонких деталях (ухудшавшие угловое разрешение, как говорят специалисты). Но теперь с этим научились бороться с помощью адаптивной оптики. В условиях запредельной дороговизны космических запусков проще стало соорудить очень большой телескоп на Земле, чем вывести на орбиту инструмент поменьше.
Проект команды Дмитрия Савранского (Dmitry Savransky) из Корнеллского университета опровергает это мнение. Решение, предложенное авторами, очень изящно. Ни к чему запускать один большой аппарат, когда можно отправить в космос много маленьких.
В течение нескольких месяцев или даже лет на орбиту будут выходить отдельные элементы зеркала – шестиугольники размером около метра. Для этого даже не потребуются отдельные ракеты: подобный небольшой аппарат можно "подвезти до орбиты" при запуске чего-то более крупного.
Ожидается, что каждый фрагмент будет снабжён космическим парусом, который позволит ему двигаться под действием солнечного ветра. Собравшись во второй точке Лагранжа, эти элементы соединятся в огромный 30-метровый телескоп. Для сравнения: диаметр зеркала "Хаббла" – 2,4 метра, а инфракрасного телескопа "Джеймс Уэбб", который только готовится к запуску, – 6,5 метров.
При этом каждый солнечный парус станет частью солнцезащитного экрана для нового инструмента.
Как поясняется на странице проекта, телескоп сможет работать в инфракрасном, оптическом и ультрафиолетовом диапазонах.
Проект стал одним из победителей первой фазы ежегодного конкурса NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), что можно перевести как "Передовые инновационные концепции НАСА". Разработчикам выделено около 125 тысяч долларов США и девять месяцев на дальнейшие расчёты.
"Вот что такое программа NIAC, – рассказывает Савранский в пресс-релизе. – Вы подаёте [на конкурс] эти несколько безумные идеи и пытаетесь обосновать их несколькими предварительными расчётами, а затем [начинается] девятимесячный проект, в котором вы пытаетесь ответить на вопрос о целесообразности [дальнейшей работы]".
После этого можно подать заявку на второй этап конкурса, на котором будут отобраны идеи, получившие самые убедительные обоснования.
Проект сборки инструмента из небольших автономных модулей в наступающую эпоху миниатюрных космических аппаратов не выглядит таким уж фантастическим. Ну а потенциальные возможности нового телескопа впечатляют даже учёных, не принимающих участия в его разработке.
"Если профессор Савранский докажет целесообразность создания большого космического телескопа из крошечных кусочков, он изменит то, как мы исследуем космос, – говорит Мэйсон Пек (Mason Peck) из Корнеллского университета. – Мы сможем позволить себе видеть дальше и лучше, чем когда-либо, возможно, даже [разглядеть] поверхности экзопланет".
Другими победителями первого этапа стали, например, проекты лёгких атмосферных зондов для исследования Венеры и летающего робота-амфибии, пригодного для изучения разных планет. С полным списком прошедших отбор концепций можно ознакомиться на сайте NASA.
К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) и ранее писали о победителях разных этапов NIAC, например, о субмарине для исследования Титана и проекте по добыче воды на астероидах.
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