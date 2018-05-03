Маккейн предложил провести хакерскую атаку против России

Америке следует серьезно задуматься о возможности совершения кибератаки в отношении России в качестве ответной меры за якобы допущенное Москвой вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Такую идею высказал в новой книге председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Конгресса США Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), запланированной к выходу в печать 22 мая, передает ТАСС.

Как пишет газета Defense News , в книге, озаглавленной "Неуемная волна" (The Restless Wave), сенатор предлагает кроме уже предпринятых Вашингтоном антироссийских санкций, наказать Россию и ее президента за попытки, как утверждает Маккейн, подорвать американские демократические институты.

По мнению сенатора, кибератака могла бы стать хорошим сигналом для Москвы и заставила бы Россию и ее президента пожалеть о вмешательстве в американские выборы.

В своей книге 81-летний Маккейн ратует за проведение США своей внешней политики с позиции силы и в первую очередь применительно к России. В этом контексте он подвергает критике президента Дональда Трампа за "миролюбивый тон" в отношении Москвы и российского лидера, который, как считает сенатор, "никогда не был, не является и никогда не будет партнером" США.

В своей книге Маккейн не исключает вероятности того, что власти России располагают неким компроматом на Трампа, что, как намекает сенатор, не позволяет президенту проявлять должную жесткость в отношении России.

Ранее Маккейн неоднократно выдвигал инициативу создания в Конгрессе США специального двухпартийного комитета для расследования хакерских атак на политические институты США, которые он упорно приписывает России.