Роулинг извинилась перед читателями за смерть одного из героев "Гарри Поттера"

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась перед своими читателями за гибель домового эльфа Добби, которая произошла в одной из книг о Гарри Поттере. Роулинг ежегодно просит прощения у поклонников за смерть различных персонажей в своих произведениях.

Писательница пишет оправдательные посты в "Твиттере" каждый год 2 мая, в день Битвы за Хогвартс.

"Вновь наступил этот день. В этом году я прошу прощения за то, что убила того, кто погиб не в самой Битве за Хогвартс, а отдал свою жизнь ради спасения победивших в ней людей. Я говорю, разуммется, о Добби, домовом эльфе", — написала Роулинг в своем микроблоге.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.