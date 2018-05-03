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Пожар в кемеровском ТЦ 1 час назад
40 дней со дня трагедии в Кемерове: погибших вспоминают по всей стране
Жители Кемерова несут цветы, игрушки и воздушные шары к народному мемориалу жертвам пожара в "Зимней вишне". Сегодня исполнилось 40 дней со дня трагедии, которая унесла жизни 60 человек, большинство из них — дети. Вместе с горожанами и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ отслужил молебен в Знаменском кафедральном соборе и нашел слова утешения для тех, кто потерял своих близких. Вместе с Кузбассом скорбит вся страна. Расследование продолжается.
Слезы около сгоревшего торгового центра не утихают сороковой день. К игрушкам и цветам, которые все это время к "Зимней вишне" приносят жители Кемерова, возложил букет и патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви и прежде молился об упокоении погибших. Сегодня — на 40-й день — святейший отслужил панихиду в столице Кузбасса.
- Я очень прошу всегда помнить почивших людей, скончавшихся в этой огненной стихии, и возносить за них молитвы, и вынести из этого испытания такие уроки, которые помогут предотвратить такое в будущем.
Слова утешения патриарх нашел для каждого, кто в пожаре потерял близких.
"Получить благодать от патриарха очень важно, это даст силы для воспитания внучки", — говорит Ольга Штанг, мать погибшей Татьяны Дарсалия.
Виктор и Ольга Штанг — родители учительницы Татьяны Дарсалия. 25 марта она пошла с дочерью Ариной в кинотеатр смотреть мультфильм. Как только начался пожар, Татьяна вывела свою дочь, вернулась в кинозал, и, спасая чужих детей, погибла.
"Конечно, она перед Богом правильно поступила — детей спасала. А перед родителями – горе", — говорит Виктор Штанг, отец погибшей Татьяны Дарсалия.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта унес 60 жизней, в основном погибли дети. Следственный комитет предъявил обвинения восьми фигурантам, в том числе руководству комплекса, работникам компании, которая обслуживала систему противопожарной безопасности, экс-главе инспекции областного Госстройнадзора и одному из пожарных, принимавших участие в тушении. Все они арестованы. Расследование причин трагедии продолжается.
"По этому делу назначены еще ряд специальных экспертиз", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как только следствие завершится, здание торгового центра снесут. Здесь будет сквер, часовня или памятник — как решат сами кемеровчане.
Сгоревший торговый центр "Зимняя вишня" — главное вещественное доказательство преступления, и эта огромная коробка каждый день напоминает о произошедшей 40 дней назад трагедии. Можно, конечно, говорить, что жизнь продолжается. Только в столице Кузбасса она уже никогда не будет прежней.
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