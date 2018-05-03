Тема:
День Победы 28 минут назад
Узбекистан готовится отметить День Победы впервые за много лет
В преддверии Дня Победы, воинов, отдавших жизнь за Родину, вспоминают по всей России. Под Севастополем после реставрации открылся мемориал, посвященный солдатам, погибшим за освобождение города. Именно в этом месте в 44-м году Советские войска прорвали немецкие линии укреплений.
В окрестностях Владикавказа завершается обустройство масштабного мемориального комплекса. Здесь будет Аллея героев Советского Союза — уроженцев Северной Осетии. Уже отреставрирована и установлена боевая техника времен войны. В музее-дзоте заканчиваются отделочные работы.
К празднованию Дня Победы готовится и Узбекистан. Там 9 мая отмечают вновь на государственном уровне. Смуглянка, Катюша и День победы. Вместо привычных объявлений в ташкентском метро целый день звучат песни военных лет. Ансамблю вооруженных сил Узбекистана подпевают всем вагоном.
Еще несколько лет назад такую картину накануне праздника невозможно себе было представить. В десятилетия независимости День победы продолжал жить лишь в сердцах жителей Узбекистана. На официальном уровне все ограничивалось возложением венка к вечному огню.
"Когда раньше, пригласив на мероприятие, ему говорили не надевать ордена и медали, бывало, что отец даже плакал. Мы его успокаивали, говорили, приберегите свои награды, настанет для них время", — говорит местный житель Шухрат Рузматов.
Сегодня медали уже никто не скрывает. Шавкат Мерзиёев, ставший полтора года назад президентом страны, подписал указ о придании празднику статуса всенародного. Ветераны из просто уважаемых старцев вновь стали героями и примером для всей страны.
"Давно такого внимания не было, спасибо. Нужно, чтобы все помнили и не забывали, как мы вместе победили фашизм, что это наша общая Победа", — сказал ветеран Великой Отечественной войны Шарон Шаттаров.
В Ташкенте стартовала акция "Георгиевская лента". К российскому посольству идут, как русские, так и местные жители. Из полутора миллионов узбеков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, домой не вернулись пятьсот тысяч. За годы войны Узбекистан стал одним из важнейших центров снабжения и эвакуации.
Этот памятник один из узбекских символов Великой Победы. В сорок втором году ташкентский кузнец Шаахмет Шомахмудов принял на воспитание в свою семью пятнадцать детей со всей огромной страны. Это были сироты, чьих родителей забрала война. И вот десять лет назад скульптурную группу перенесли за черту города и бросили на пустыре, что называется с глаз долой.
В прошлом году памятник для реставрации вернули в городской парк, а в этом году, 9 мая он займет свое законное место на одной из центральных площадей Ташкента.
Ранее по теме
-
Путь к Победе: в Подмосковье чествуют ветеранов-дорожников7 часов назад
-
Ветераны ВОВ будут получать 10 тысяч ежегодно7 часов назад
-
Пол-Москвы перекроют из-за очередной репетиции парада10 часов назад
-
Движение транспорта в Москве снова ограничат21 час назад
-
Дом музыки отметит День Победы серией концертов23 часа назад
-
"Дороги Победы": Польша снова не пропустила "Ночных волков"1 сутки назад
Сейчас
В пригороде Парижа стреляли в прохожих
Картина дня
-
Су-30СМ разбился в Сирии
- Министр связи допустил блокировку Viber
- В харьковской Балаклее взрывы, горит склад боеприпасов
- Пашинян повторно выдвинут в премьер-министры Армении
- В Коломенском перевернулась повозка с пассажирами
Самое читаемое
-
США отказались говорить о перехвате "Посейдона" российским Су-27
- ЛНР: конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
- Ким Чен Ын толкнул фотографа, пытавшегося снять его жену. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- Две двухлетние девочки упали с 9 этажа
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Audi назвала российские цены на "заряженный" универсал с мотором от Porsche
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Пять факторов, которые не дают вам похудеть
- Оргазм при чихании: как это возможно (и возможно ли вообще)
- Говорят ученые: вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти
- 5 самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны приводят к раку
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Современный и удобный: в Шереметьеве открылся новый терминал
- Штраф вместо пикника: инспекторы начали охоту на любителей шашлыков
- За строительство московского метро взялись китайцы
- Росгвардейцы отправились в автопробег "Вахта памяти"
- Волга у стен Кремля: москвичам предложили необычную экскурсию
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В последней работе Хокинг "запретил" бесконечное разнообразие вселенных
- Астрономы впервые обнаружили гелий в атмосфере планеты вне Солнечной системы
- Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля