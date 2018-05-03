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Секс-скандалы 1 час назад

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3 мая 201822:12

Косби и Полански исключили из американской киноакадемии

Актер Билл Косби и режиссер Роман Полански, обвиняемые в сексуальных преступлениях, исключены из Академии кинематографических искусств и наук США.

"Совет директоров Академии проголосовал за то, чтобы исключить актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов в соответствии со стандартами поведения организации", — сообщается в официальном заявлении организации, передает РИА Новости.

В апреле суд признал 80-летнего Билла Косби виновным по делу об изнасиловании Андреа Констанд. По словам женщины, Косби накачал ее наркотиками, после чего совершил насильственные действия сексуального характера вопреки ее воле. Актер утверждает, что все произошло по обоюдному согласию.

Против Полански также неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Режиссер признал, что в 1977 году он изнасиловал 13-летнюю девочку и затем бежал от правосудия во Францию.

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