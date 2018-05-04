Пожар на складе боеприпасов в Балаклее локализован

На Украине локализован пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области. Весь день там звучали взрывы.

Горит 35 гектаров, передает телеканал "Россия 24". К тушению привлечена авиация. Властям пришлось эвакуировать 1,5 тысячи местных жителей, город был закрыт на въезд. ЧП расследует военная прокуратура.