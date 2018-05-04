Новая методика позволила распознать на крымском камне неандертальскую гравировку

Археологи научились уверенно отличать узоры, нанесённые на артефакты каменного века намеренно, от случайных отметин. Это позволило им доказать, что сделанная в Крыму находка – образец искусства неандертальцев. О достижении сообщает научная статья, опубликованная командой во главе с Вадимом Степанчуком из Института археологии НАН Украины в журнале PLOS ONE.

Всевозможные царапины и отметины на обработанных кусочках кремня находят нередко. Но откуда они взялись? Возможно, их нанесли, когда камешек выковыривали из осадочных пород. Их могли сделать, пробуя свойства материала, например, толщину коры (относительно мягкого наружного слоя камня). Царапины могли остаться, когда мастер показывал новичку, как надо обрабатывать кремень. Вариантов предостаточно. Как распознать в этом хаосе возможностей самое интригующее – отметины, нанесённые целенаправленно?

Команда Степанчука взялась за эту непростую задачу. Учёные составили таблицу из 24 пунктов. Она включала размер образца, направление отметин друг относительно друга и относительно камня, длину и глубину царапин, характер инструмента (заточенный, тупой или нерегулярной остроты) и так далее. Всё это, по мысли исследователей, должно было помочь ответить на вопрос, нанесены ли отметины преднамеренно и старался ли автор нанести их именно так, а не иначе.

Разработанную методику археологи опробовали на отщепе кремня, найденном в Крыму в пещере Киик-Коба. Ему 35 тысяч лет, то есть артефакт относится к среднему палеолиту. В том же культурном слое найдены многие другие каменные орудия, а также останки неандертальцев.

Исследовав образец под микроскопом, авторы пришли к выводу, что царапины нанесены на него намеренно. Учёт всех предусмотренных археологами параметров показал, что отметины делались “с высокой степенью нейромоторного контроля”. Проще говоря, доисторический резчик внимательно следил за тем, что делает его рука.

Точная функция этих царапин, разумеется, неизвестна. Скорее всего, это образец искусства или след религиозных практик, что, как считают историки, в ту эпоху было в сущности одним и тем же. Не исключено даже, что перед нами послание, оставленное одним человеком для другого.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз рассказывали об эстетике неандертальцев. Вероятно, именно они оставили крестообразные узоры в пещере Гибралтара. А ещё эти "двоюродные братья" человека разумного украшали жилища красивыми камнями. Хотя в общем предметов неандертальского искусства пока найдено крайне мало. То ли дело древние Homo sapiens. Их, кстати, мы тоже не обошли вниманием, написав о доисторических людоедах, гравировавших кости своих жертв.