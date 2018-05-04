Болтливый любвеобильный фотограф оставил писателей без Нобелевки
Нобелевскую премию по литературе в этом году вручать не будут. Такое решение приняла Шведская академия, которая отвечает за присуждение награды. Что стало причиной?
Сухой отчет на сайте Шведской академии наук: в этом году Нобеля по литературе присуждать не будут. Причина — чрезмерно низкое доверие к академии.
И есть за что. В ноябре прошлого года в сексуальных домогательствах обвинили фотографа, уроженца Франции Жана-Клода Арно. Сам он прямого отношения к знаменитой премии не имеет. Но с ней связана его супруга — шведская поэтесса Катарина Фростенсон, член Шведской королевской академии наук.
Прошлой осенью иск против Арно подали сразу 18 женщин. Все показали, что он в разное время к ним приставал, отпускал непристойные комментарии, распускал руки, в общем, вел себя неподобающим образом. В то же время, пресса сообщила, что жертвой Арно едва не стала наследная шведская принцесса Виктория — якобы фотографа от нее пришлось оттаскивать ассистентке.
В суде, как часто бывает с делами такого рода, никто ничего доказать не смог. Сам Арно, которому сейчас за 70, и вовсе уверял, что невиновен. Однако он уже привлек себе внимание прессы. А уже это ударило и по его супруге и, опосредованно, — по Шведской академии.
Выяснилось, например, что именно в помещениях академии женатый Арно организовывал себе свидания с подругами.
Ну и главное: открылось, что на протяжении многих лет Арно разглашал имена Нобелевских лауреатов задолго до того, как их называли официально. Например, в 2015 году сообщил, что премию присудят Светлане Алексиевич, а через год разболтал, что лауреатом будет Боб Дилан.
"Это огромный международный скандал! Раньше Академия была очень закрытой, публичным был только секретарь, и никто не знал, кто заседает в Академии и кто там принимает решения. А теперь это изменилось, и они больше не выглядят такими профессионалами. А сколько раз они нарушили соглашение о неразглашении!" — говорит профессор литературы Эбба Витт-Браттстрем.
Неясно, зачем мужчина раскрывал секреты, которые ему не принадлежали. По одной из версий, он просто набивал себе цену. По другой — за деньги называл имена тем, кто играет на тотализаторах. Иначе говоря, превратил респектабельную премию в инструмент для заработка. При полном непротивлении Королевской академии. Ее члены, один за другим, начали подавать в отставку.
"Я оставляю свой пост секретаря академии. Таким было желание академии. Я также решила отказаться от членства. Решение вступает в силу немедленно", — заявила секретарь Шведской королевской академии наук (2015-2018 гг.) Сара Даниус.
В итоге уйти пришлось всем академикам, кто хоть как-то был связан с Арно.
Информация неофициальная, но, по данным шведских СМИ, свои посты оставили 8 из 18 членов академии. Премию за этот год обещают вручить в следующем. И не раньше, чем Ученый совет восстановит безупречную репутацию.
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