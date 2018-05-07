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Помогите детям. Русфонд 11 минут назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 12-летнем Матвее Мирошине из Санкт-Петербурга.
У мальчика прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Сейчас Матвей может дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за этого мальчик уже два месяца лежит в больнице. Чтобы он мог жить дома с родителями, нужен переносной аппарат ИВЛ. Но такой аппарат государством не предоставляется.
Из письма Варвары Мирошиной, мамы Матвея:
"Наш сын знает, что тяжело болен и что лекарства от его болезни не существует. В пять лет Матвею стало трудно ходить – он часто падал, не всегда мог сам встать. После длительных обследований врачи поставили страшный диагноз: прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. При этом заболевании постепенно атрофируются все мышцы, в том числе органов дыхания и сердца. К семи годам сын полностью потерял способность двигаться. Но сохранил ясный ум. Настоящая радость для Матвея – книги, он очень много читает. Однако состояние сына ухудшается с каждым днем. В феврале этого года Матвей заболел обструктивным бронхитом, начались приступы удушающего кашля. Сына положили в Детскую городскую больницу (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга, у него дважды происходила остановка дыхания. Матвея подключили к аппарату ИВЛ. Врачи сказали, что самостоятельно дышать он уже не сможет. И мы с мужем решили, что наполним каждый день нашего ребенка радостью, вопреки всему. Сын в больнице уже два месяца. Врачи выпишут его, если у нас дома будет портативный аппарат ИВЛ. Но государством такой прибор не предоставляется. Стоит он огромных денег, купить его нам не по силам. Прошу, помогите, пожалуйста!"
Для спасения Матвея Мирошина не хватает 505 363 руб.
Заведующий отделением общей реанимации ДГБ №1 Михаил Русак (Санкт-Петербург): "У Матвея дыхательная недостаточность 3-й степени на фоне основного заболевания – прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна. Мальчик остро нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, который можно использовать в домашних условиях".
Внимание! Цена аппарата ИВЛ и расходных материалов к нему 1 646 927 руб.
226 000 руб. внесли родители Матвея.
711 488 руб. собрали телезрители ГТРК "Санкт-Петербург".
204 076 руб. собрали наши читатели.
Не хватает 505 363 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,470 млрд руб. В 2018 году (на 3 мая) собрано 536 096 622 руб., помощь получили 875 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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