Вооруженное ограбление отделения "Почты России" сняли камеры наблюдения

На отделение "Почты России" в Назрани 3 мая был совершен налет. Шестеро мужчин в масках ворвались в помещение среди белого дня, напугали работников и посетителей и похитили мешок с бумажными письмами. Ограбление обошлось без жертв.

По словам очевидцев, преступники рассчитывали на денежную добычу — конверты с пенсиями. Однако похитили лишь мешок с корреспонденцией.

"Все денежные средства отделения находятся в целости и сохранности. Почтовое отделение продолжает свою работу в штатном режиме", — отметили в пресс-службе "Почты России".

Задержать подозреваемых пока не удалось.