Адвокат Ампелонского опроверг арест его имущества

Никакого имущества пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского правоохранительные органы не арестовывали. Потому, что у него просто ничего нет, а публичный статус взять под стражу невозможно, рассказал агентству "Интерфакс" адвокат подозреваемого Сергей Седаков.

Информация об аресте имущества одного из фигурантов дела о растрате появилась 30 апреля. Об этом заявил следователь на заседании Басманного суда. Оно, кстати, было посвящено продлению срока домашнего ареста для подозреваемых. В итоге суд постановил ограничить свободу пресс-секретаря Вадима Ампелонского, бывшего начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и экс-советника генерального директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" до 7 августа.

Напомним, что чиновников Роскомнадзора изначально обвинили в растрате 23 миллионов рублей. Позднее эту сумму снизили до 6 миллионов рублей. Никто из подозреваемых свою вину не признал.