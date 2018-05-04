Криминалисты ищут причину загадочной гибели семьи в Подмосковье

В Подмосковье расследуют уголовное дело о гибели двух женщин и трехлетнего мальчика в поселке Удельная. Сначала появилось предположение, что они отравились вишневым вареньем. Но после проверки в квартире газового оборудования возникла другая версия.

С момента трагедии здесь все осталось на своих местах — окна приоткрыты, на балконе сушится детская одежда. То, что произошло в квартире на втором этаже, унесло жизни двух взрослых и одного ребенка. Следствие пытается разобраться в причинах.

Как развивались события в квартире номер 14, теперь даже сложно предположить. В самый разгар праздников здесь обнаружили тела двух женщин и трехлетнего мальчика. Как впоследствии установили оперативники, вместе с мамой и бабушкой ребенок проводил выходные в поселке Удельная. Но уже к вечеру 1 мая семья перестала выходить на связь с близкими.

Когда вскрыли дверь, медикам оставалось только констатировать смерть. Первая версия — отравление: на кухне нашли открытую банку с вареньем. Впоследствии выяснились новые обстоятельства.

"В рамках судебно-медицинской экспертизы была проведена химическая, результаты которой показали, что в крови погибших имеются следы продуктов горения.,То есть, вероятней всего, смерть людей наступила в результате отравления угарным газом", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Если причина смерти действительно в этом, почему тогда соседи ничего не почувствовали? Это еще один вопрос для следствия. На утечки газа в доме никто не жаловался.

"Мы бы учуяли этот запах, но чтобы такая смерть была сразу у всех троих, моментально, никто не смог сам себе помочь? Они даже до телефонов не дотянулись", — недоумевает соседка.

Отцу семейства Павлу Кузнецову теперь тоже сложно поверить в случившееся. В поселке о его семье все отзывались хорошо.

— Хорошая семья — некурящая, непьющая. Негулящая, порядочная.

Отправление пищевыми продуктами или смерть от угарного газа — следствие работает с этими взаимоисключающими версиями. Официальная формулировка на эту минуту — отравление неустановленным веществом. Подробности должны последовать от криминалистов.