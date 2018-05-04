Шествие Навального в Москве запретили, чтобы не мешало празднику

Московские власти не разрешили оппозиционеру Алексею Навальному 5 мая провести шествие в центре города, так как оно помешало бы праздничным мероприятиям.

"Мы считаем это провокацией и полной безответственностью", — заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, призвав жителей и гостей города не участвовать в незаконных акциях.

По данным "Интерфакс", прокуратура направила сторонникам Навального соответствующее предостережение.