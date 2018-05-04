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Россиянка во вьетнамской тюрьме 1 час назад
Слепые мулы: как российских туристов превращают в наркокурьеров
Пожизненное лишение свободы по обвинению в контрабанде наркотиков — суд вьетнамского Хошимина вынес приговор россиянке Марии Дапирке. По данным российского Генконсульства, в законную силу приговор вступит через месяц. Свою причастность к перевозке почти 3 килограммов кокаина Мария отрицает, утверждая, что подставить ее мог друг-нигериец. Когда девушку арестовали, африканец пропал.
Народный суд Вьетнама выносит "смягчающий" приговор: вместо смертной казни — пожизненное заключение. Россиянка Мария Дапирка сотрудничала со следствием. Но адвокату не удается доказать, что его подзащитная стала жертвой группировки наркодилеров.
Родители Марии до сих пор не могут поверить в случившееся. Их дочь хорошо училась, изучала языки, из Краснодара переехала в Таиланд, где работала гидом и встречалась с молодым человеком из Нигерии. Он красиво ухаживал, одаривал дорогими подарками, из последнего — сумка и чемодан из крокодиловой кожи, а еще совместное путешествие. Но сам в последний момент поехать не смог. На таможне в Хошимине в багаже девушки нашли почти 3 килограмма кокаина.
"Я так думаю, что он просто использовал ее. Я думаю, она и сама давно поняла, что ею просто воспользовались, запудрили мозги", — говорит Ольга Дмитриева, мама Марии Дапирка.
Мария Дапирка вот уже 4 года содержится в следственном изоляторе Хошимина. В тюрьме полная антисанитария, в камере по 10 человек. Генконсульство России в Хошимине прилагает все усилия, чтобы вернуть девушку на родину.
"Между республикой Вьетнам и РФ заключен договор о передаче осужденных лиц — это соглашение предусматривает такую возможность", — объясняет Дмитрий Кривошеев, консул РФ в Хошимине.
В багаже москвича Юрия Кирдюшкина два года назад также нашли кокаин — 8 килограммов. Знакомый из Санкт-Петербурга попросил его привезти из Перу цветки кактуса Сан-Педро. Молодого человека это не смутило, ему объяснили, что это дорогостоящее лекарство. В конце мая будут слушания по его делу, и Юрий через Instagram собирает деньги на адвоката. Если не соберет, защищать его будет некому. Сейчас он в филлипинской тюрьме.
"80 человек, на нас одна туалетная комната с одним туалетом и краном, торчащим из стены. Вода набирается в бочку. Часть людей — это переносчики туберкулеза, ВИЧ-инфекции. Нас всех вместе держат здесь. Один доктор на 2500 больных", — рассказал Юрий Кирдюшкин по Skype.
Таких историй десятки. Молодых людей приглашают на работу в качестве курьеров, чтобы перевозить дорогостоящие вещи и эксклюзивные товары с континента на континент. Первые поездки усыпляют бдительность, а дальше как под копирку — россиян задерживают на таможне за транспортировку наркотиков. Есть даже специальный термин "слепые мулы".
Сергей Лелеков осужден на 27 лет тюрьмы. Сразу после военной службы на корабле он решил подзаработать и перевозил эксклюзивные посылки из Бразилии в Таиланд. На фотографиях редкая встреча с мамой и сестрой в тайской тюрьме. Отец Сергея просит не повторять ошибок их сына.
"Почему используются русские, российские граждане молодые? Потому что у нас безвизовый въезд и в Бразилию, и в Таиланд. Он об этом не подозревал, и мы не подозревали, но на самом деле — это один из трафиков доставки наркотиков из места их производства. Люди, которые предлагают эту работу, это профессиональные вербовщики, это нужно точно понимать. В переписке и у него, и у тех, которые поехали за ним, часто звучит такая фраза, что не нужно сообщать родителям, потому что это их будет беспокоить", — рассказывает Сергей Лелеков, отец Сергея Лелекова.
История Анастасии Новопашиной из Красноярска не вызывала подозрений. Ее подруга якобы должна была поехать к мужу на Филиппины, но заболела и отдала ей свой невозвратный билет, а заодно попросила передать теплые вещи супругу. В лямках того самого рюкзака обнаружили 3 килограмма кокаина. Что это — слепая доверчивость российских граждан или удобный способ оправдать себя — не важно. Законы стран Юго-Восточной Азии и Индонезии гораздо жестче наших. Экстрадиции по такому серьезному обвинению в большинстве случаев не предусмотрено. И тех, кто, возможно, становится заложником ситуации, приговаривают к пожизненному заключению вдали от родины или к смертной казни.
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