Тренер "Атлетико" Симеоне пропустит финал Лиги Европы из-за дисквалификации

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал наставника испанского "Атлетико" Диего Симеоне на четыре матча. Причиной стало неподобающее поведение специалиста во время полуфинальной встречи Лиги Европы с "Арсеналом", а также оскорбление официального лица.

Из-за дисквалификации Симеоне вынужден будет пропустить финал Лиги Европы, в котором его команда сразится с французским "Марселем". Матч состоится 16 мая в Лионе. Кроме того, аргентинец заплатит 10 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Напомним, что УЕФА завел дело против Симеоне еще в апреле после первого матча 1/2 финала между "Атлетико" и лондонским "Арсеналом". Тогда главный судья встречи удалил тренера испанской команды со скамейки запасных за неподобающее поведение.