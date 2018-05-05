Кузнецов и Захаров стали вторыми в прыжках в воду на этапе Мировой серии

Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали призерами заключительного этапа Мировой серии в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. На турнире в Казани они заняли второе место, получив в сумме 437,43 балла.

Россияне уступили лишь китайцам Цао Юань и Се Сыи (457,98). Тройку сильнейших замкнули украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий (419,82).

Напомним, что этап Мировой серии в Казани завершится 6 мая.