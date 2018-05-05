Украинские силовики обстреливают поселок Донецкий на севере ЛНР

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики ведут обстрел поселка Донецкий на севере самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как уточнил Марочко, в настоящее время ведется целенаправленный обстрел населенного пункта Донецкий из населенного пункта Новотошковское. Противник установил 120-миллиметровые минометы прямо на улицах жилого сектора и прикрывается мирными гражданами как живым щитом.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, передает РИА Новости.

30 марта текущего года в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, но стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации ООН, в результате конфликта погибли уже более 10 тысяч человек.