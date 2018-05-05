Далай-лама признался, что любит щекотать полицейских

Далай-лама XIV во время диалога с российскими учеными в его резиденции в индийском городе Дхарамсала сделал несколько необычных признаний. В частности, он рассказал, что старается у всех вызвать улыбку и щекочет даже полицейских, если они не улыбаются.

Кроме того, Далай-лама признался, что не делает различий между высокопоставленными властителями и нищими. "Для меня цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские – все одинаковы", — заявил духовный лидер буддистов.

Тема влияния эмоций на здоровье человека и общества стала одной из основных на конференции под названием "Понимание мира". На ней собрались российские ученые и их буддийские коллеги во главе с Далай-ламой.

Несмотря на сложность затрагиваемых тем из областей нейробиологии, физиологии, квантовой физики и генетики, атмосфера дискуссий сложилась очень теплой: в зале часто звучали шутки и смех Далай-ламы, мгновенно поддерживаемые светскими учеными и буддийскими монахами, сообщает РИА Новости.

Модератором дискуссий на конференции выступил ведущий российский нейробиолог, член-корреспондент РАН Константин Анохин. В диалоге принимают участие многие российские ученые из ведущих научных институтов и МГУ.

Конференция "Понимание мира", проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт построения "концептуальных мостов" в рамках проекта "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых". Первая в истории подобная встреча прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена теме сознания.

Организаторами диалога выступают Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.