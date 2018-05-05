На митинг против Макрона пришли даже собаки

Парижане собрались на многотысячное шествие противников президента Франции Эммануэля Макрона, приуроченное к первой годовщине его избрания. Собрались примерно 160 тысяч человек. Пока что все спокойно, но три человека были задержаны с оружием.

Как сообщает РИА Новости, сначала участники мероприятия, среди которых целые семьи с детьми и даже собаками, устроили пикник на площади у Оперы Гарнье, а затем двинулись к площади Бастилии. Они призывают главу государства "выйти из кадра" и называют его "президентом богатых". Шествие сопровождается живой музыкой, вместе с собой митингующие взяли чучело с лицом Макрона.

После первомайской демонстрации, которая сопровождалась беспорядками, власти усилили меры безопасности во французской столице.