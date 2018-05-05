Пока Аваков рассуждал об аплодисментах, арестовали акции и недвижимость его сына
Снова арест на недвижимость сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра наложил Соломенский районный суд Киева.
Ранее арестовывались две квартиры младшего Авакова, но арест был отменен. Сейчас арестованы три паркоместа, квартиры в Киеве и Харькове и акции (впервые) предприятия "Инвестор".
Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу также проходит бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь, передает РИА Новости.
1 ноября 2017 года суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим, свою невиновность он докажет в суде, уверен отец.
В то же время Аваков-старший сообщил, что обсудил с командирами на линии разграничения план взятия Донбасса под контроль Киева. Для этого нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Сразу всю территорию реинтегрировать невозможно, подчеркнул министр.
На лЁнЁї розмежування, в зонЁ досяжностЁ Луганська провЁв робочу нараду з командирами щодо стратегЁї програми «дрЁбних крокЁв» у деокупацЁї та реЁнтеграцЁї Донбасу — є повна готовнЁсть приступити до реалЁзацЁї найближчим часом. pic.twitter.com/4IVdBT3H3q— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 5 мая 2018 г.
О своем плане он написал в Twitter: миротворцы встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района, территорию у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники.
Ранее Аваков-старший в интервью украинским СМИ обвинил Россию в том, что она "применила новое лазерное оружие" против украинских пограничников. По его словам, один из пограничников был "поражен новым оружием российских агрессоров". По мнению директора Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, таким образом Аваков хочет заработать на продаже "антилазеров".
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