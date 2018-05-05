Глава Anna News Марат Мусин умер от тромбофлебита

Из-за тромбофлебита в Казани скончался руководитель сетевого информационного агентства Anna News Марат Мусин. Врачи оказались бессильны.

Трагедия произошла во время военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз-2018 — Наследники Победы", передает ТАСС.

Политолог и журналист Марат Мусин он вел репортажи из Украины, Сирии, Ливии, Свое агентство он зарегистрировал в Абхазии в 2011 году.