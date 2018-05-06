Александр Емельяненко отправил в нокаут бразильца Габриэля Гонзагу

Бой прошел в Екатеринбурге — в рамках турнира по смешанным единоборствам. Решающий удар был нанесен коленом во втором раунде. Это — четвертая за семь месяцев победа младшего Емельяненко после того, как он вышел из тюрьмы, где сидел за изнасилование.

На поединке ждали и Федора Емельяненко (хотя братья последние годы не общаются из-за ссоры), но этого так и не случилось. Следующий бой Александр проведет в августе, отмечает телеканал "Россия 24".