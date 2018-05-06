Французский велогонщик погиб, разбившись на скорости 300 км/ч

Велогонщик из Франции Франсуа Жисси погиб во время тренировочного заезда, разбившись на скорости примерно 300 км/ч. Спортсмен собирался установить новый мировой рекорд скорости на велосипеде, однако не справился с управлением и вылетел за пределы трассы.

Трагедия произошла во французском Мюншузе. Известно, что велосипедисту моментально оказали первую медицинскую помощь, однако, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на L'Alsace, спасти его не удалось. – от полученных травм он скончался на месте.

Жисси является обладателем действующего рекорда скорости на велосипеде, который равняется 333 км/ч. В этот раз он собирался разогнаться до 400 км/ч.