Иракские самолеты ударили по позициям ИГ в Сирии

Боевая авиация Ирака нанесла несколько ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии.

Приказ о бомбардировке отдал премьер-министр Ирака, командующий ВС республики Хейдар аль-Абади, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе премьера, целью операции было уничтожение командных пунктов террористов.